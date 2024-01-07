الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إقرار من ولي الأمر

أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ومن المقرر أنَّ تبدأ يوم السبت 22 يونيو 2024، بينما تُعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اعتبارًا من السبت 24 أغسطس 2024.

فتح باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 14 يناير

وأكّدت المديريات التعليمية، أنَّه سيتمّ فتح باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة يوم 14 يناير على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، مشيرًا إلى أنَّ آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم 22 فبراير 2024.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة

أوضحت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024:-

- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

- يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإليكترونية ومشتملاتها.

- يسدد الطالب 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

- تسدد المدرسة المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.