اندلاع «حرب عالمية ثالثة» خلال 10 أشهر.. ما القصة؟

اتهامات متبادلة بين رئيسي أمريكا الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، قبل الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ حذّر بايدن من خطر منافسه المرجح ترامب الذي حدث فيه عهده اقتحام مبنى الكابيتول، فيما أعلن ترامب أن بايدن قد يساهم في إشعال حرب عالمية ثالثة، قد تؤدي إلى دمار البلاد، في الـ10 الأشهر الأخيرة، قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب إن 10 أشهر كفيلة لتدمير الولايات المتحدة بالكامل، مؤكدًا أن بايدن ليس لديه القدرة على العمل حتى بإدارة متجر صغير.

حرب عالمية ثالثة

وأضاف «ترامب» أنّه لو كان رئيسًا للبلاد لما اندلعت الأزمة «الروسية - الأوكرانية» والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية، إذ إنّه يمتلك القدرة على التعامل وحسم الأمور مع زعماء ورؤساء العالم على عكس الرئيس الأمريكي «بايدن»، واصفًا نفسه بأنّه الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن ترشحه للرئاسة قد يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألقى خطابا يوم الجمعة الماضية في ولاية بنسلفانيا، أعلن من خلاله حملته الانتخابية، قائلا إن: «ترامب مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة».

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وبحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، تعتبر حملة «بايدن» دونالد ترامب المنافس المفترض، على الرغم من أن المعركة الحقيقية لترشيح الحزب الجمهوري لن تبدأ حتى تفتتح ولاية أيوا في 15 يناير المقبل الانتخابات التمهيدية للحزب.