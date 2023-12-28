سفير فلسطين: خسائر غزة في شهرين تساوي حصيلة الحرب العالمية الثالثة

توجه دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، بالشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مخطط التهجير للفلسطينيين، والذي يعني حل القضية تماما، مشيدا بثبات موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

انتهاك كامل لجميع المبادئ

وأشار إلى أنه لم يسبق واستشهد هذا العدد الضخم من المدنيين قائلا: «حصيلة خسائر الحرب العالمية الثانية، تساوي خسائر غزة خلال الحرب التي استمرت لما يزيد عن شهرين»، موضحا أن دعم السلطة الفلسطينية مسؤولية عربية إسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدا أن حق العودة هو حق أصيل لكل فلسطيني.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن فلسطين تعاني في الوقت الحالي من انتهاك كامل لجميع مبادئ حقوق الإنسان، وهناك استهداف مستمر لكل المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تفعيل منظومة القضاء الدولي

وطالب بتفعيل منظومة القضاء الدولي في محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، والوقوف على ممارسات إسرائيل التي تتناقض تماما مع كل حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان