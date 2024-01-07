شيريهان تعزي وائل الدحدوح في استشهاد نجله حمزة: «الصابر المحتسب»

نعت الفنانة شيريهان، الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده.

شيريهان تعزي وائل الدحدوح

كتبت الفنانة شيريهان عبر حسابها على «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب وائل الدحدوح ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل».