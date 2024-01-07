شيريهان تعزي وائل الدحدوح في استشهاد نجله حمزة: «الصابر المحتسب»
كتب:
بسمة شطا
03:01 م | الأحد 07 يناير 2024
وائل الدحدوح ونجله الشهيد
نعت الفنانة شيريهان، الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده.
شيريهان تعزي وائل الدحدوح
كتبت الفنانة شيريهان عبر حسابها على «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب وائل الدحدوح ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل».
إنا لله وإنا إليه راجعون في #حمزة_الدحدوح , وإنك الصابر المحتسب #وائل_الدحدوح— Sherihan (@Sherihan) January 7, 2024
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل.… https://t.co/bbFVQ3D4Oi