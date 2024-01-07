استشهد ابنه الثالث بقصف إسرائيلي اليوم.. من تبقى حيا في أسرة وائل الدحدوح؟

لاتزال مآساة الصحفي وائل الدحدوح هي الحكاية الأكثر قسوة منذ بداية الحرب على غزة، إذ سطرها البطل الفلسطيني بدماء أسرته، التي سقطت على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدًا تلو الأخر، ورغم ذلك لم يتوان الدحدوح في تقديم عمله رغم الكارثة التي يعيشها وتمر ببلاده منذ 7 أكتوبر الماضي.

من تبقى من عائلة وائل الدحدوح بعد وفاة نجله حمزة؟

حمزة وائل الدحدوح ورقة جديدة سقطت من شجرة عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي راح ضحية استهداف إسرائيلي لعدد من الصحفيين غرب خان يونس جنوبيي قطاع غزة، وكأن القذائف الإسرائيلية تعرف طريق عائلة الدحدوح جيدًا.

يوم 25 أكتوبر كان شاهدًا على كارثة إنسانية غير مسبوقة، بسقوط عدد كبير من عائلة وائل الدحدوح، الذي كان يخشى عليهم من غدر القصف الإسرائيلي على المنازل، لذلك قرر تفرقتهم في أماكن مختلفة، ورغم تلك الاحتياطات، إلى أنه فقد زوحته آمنة، وابنته شام الدحدوح وهي الابنة الكبرى، ومحمود الدحدوح، إلى جانب ذلك راح حفيده ضحية لاستهداف منازل الفلسطينيين وسط غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فمن تبقى من عائلة الصحفي الفلسطيني؟

استشهاد أغلب أسرة الصحفي وائل الدحدوح

لم يتبق من أسرة الدحدوح سوى 5 من أبنائه، بينهم نجله الصغير الذي كان يحمله أثناء تشييع جثامين أفراد أسرته في مشهد مآساوي، بعد وفاة 4 من أفراد أسرته في نفس الوقت، بقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشقيقته التي نجت من مجازر عدة على مخيمات اللاجئين في غزة، وذلك مثلما قال في حديث تلفزيوني سابق، أنه يملك 8 أبناء، راح منهم 3.

وائل الدحدوح يعد من أشهر الآباء في الصحافة الفلسطينية، إذ يعتبر العديد من أبناء المهنة أبنائه، إلى جانب كونه صاحب القصة الأكثر تأثيرًا منذ بداية الحرب على غزة، بعد فقدان أسرته بشكل شبه كامل، جراء الاستهداف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.