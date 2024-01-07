الأمطار الغزيرة تحاصر 5 أشخاص داخل كهف في سلوفينيا

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أنَّ 5 أشخاص محاصرون في كهف بجنوب غرب سلوفينيا منذ ظهر يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه مما جعل من المستحيل على رجال الإنقاذ إخراجهم بأمان.

الامطار الغزيرة تحاصر 5 اشخاص

وأفادت التقارير بأنّ المجموعة التي تضم أسرة مكونة من 3 أفراد ومرشدين سياحيين، تم إيواؤها في مكان آمن في كهف كريزنا جاما الذي يبلغ طوله 8.2 كيلومتر، والذي لا يمكن زيارته إلا عن طريق القوارب، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وفي مساء السبت، تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المجموعة لفترة وجيزة وقاموا بتوصيل الطعام والماء وخيمة دافئة، حسبما قال مسؤولو الحماية المدنية في المنطقة للصحفيين يوم الأحد.

يذكر أنَّ المجموعة كانت تقع على بعد أكثر من كيلومترين من مدخل الكهف، فإن هذا الأمر سيستغرق فريقًا جديدًا من الغواصين من 3 إلى 4 ساعات للوصول إليهم، مضيفين أن عملية الإنقاذ النهائية ستعتمد على مستوى المياه، حسبما ذكرت وكالة «إس تي إيه» للأنباء.