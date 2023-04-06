انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون شخص في كندا بسبب هطول الأمطار المتجمدة

أفادت قناة «بي بي سي»، في نبأ عاجل، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 1.2 مليون شخص في كندا، بمقاطعتي «أونتاريو» و«كيبيك» الأكثر اكتظاظا بالسكان.

أمطار مجمدة مصحوبة برياح قوية تجتاح كندا

وذكرت القناة أن الكهرباء انقطعت، اليوم الخميس، بسبب هطول أمطار متجمدة مصحوبة برياح قوية على جنوب شرق كندا، الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية، وسقطت الأشجار على خطوط الكهرباء، مشيرة إلى أن 1000 عامل يشاركون في محاولة إعادة التيار الكهربائي.

كما أشارت «بي بي سي» إلى أن مدينة «مونتريال»، الواقعة في مقاطعة «كيبيك» جنوبي كندا، تعتبر الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائي بعدما اجتاحت العاصفة الثلجية البلاد أمس الأربعاء.