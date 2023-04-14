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استمرار هطول الأمطار وفيضانات في ولاية فلوريدا.. وفرض حالة طوارئ

كتب:

سارة ثروت
02:16 م | الجمعة 14 أبريل 2023
فيضانات ولاية فلوريدا الأمريكية

فيضانات ولاية فلوريدا الأمريكية

شهدت مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أكثر الأيام أمطارًا في تاريخها خلال  الساعات الماضية، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتسببت في حدوث فيضانات طارئة بمقاطعة بروارد، غمرت المياه السيارات وتقطعت السبل بالطائرات في فورت لودرديل بعد أن ضرب جنوب فلوريدا مع هطول أكثر من قدمين من الأمطار.

وأعلن مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي، إنّ إجمالي هطول الأمطار 25.91 بوصة من الأمطار في فورت لودرديل، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

استمرار هطول الأمطار في ولاية فلوريدا

وحذّرت الوكالة من أنّ استمرار هطول الأمطار والعواصف الرعدية قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والرياح القوية والبرد الصغير والأعاصير المحتملة في المنطقة، بحسب صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.

وتسببت الفيضانات في توقف مطار فورت لودرديل هوليوود عن العمل من بعد ظهر الأربعاء حتى الخامسة صباح اليوم الجمعة، وجرى إلغاء أكثر من 650 رحلة في فورت لودرديل أمس الخميس، وفقًا لـ موقع «فلايت أوير».

إعلان حالة الطوارئ في فورت لودرديل

وأصدرت مدينة فورت لودرديل حالة الطوارئ، أمس الخميس، مع استمرار الفيضانات في أجزاء من المدينة، وغرد حاكم ولاية فلوريدا، دي سانتيس، عبر موقع «تويتر»: «أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة».

وأعلنت مدينة فورت لودرديل، مساء الخميس، إنّ هطول المزيد من الأمطار تسبب في مزيد من الفيضانات، وعملت أطقم العمل طوال الليل للرد على مكالمات الإنقاذ، وقام الصليب الأحمر بمساعدة المتضررين من الفيضانات، وأضافت أنّ خدمات الطوارئ تعمل حاليا في المناطق المنكوبة.

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