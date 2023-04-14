استمرار هطول الأمطار وفيضانات في ولاية فلوريدا.. وفرض حالة طوارئ

شهدت مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أكثر الأيام أمطارًا في تاريخها خلال الساعات الماضية، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتسببت في حدوث فيضانات طارئة بمقاطعة بروارد، غمرت المياه السيارات وتقطعت السبل بالطائرات في فورت لودرديل بعد أن ضرب جنوب فلوريدا مع هطول أكثر من قدمين من الأمطار.

وأعلن مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي، إنّ إجمالي هطول الأمطار 25.91 بوصة من الأمطار في فورت لودرديل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

استمرار هطول الأمطار في ولاية فلوريدا

وحذّرت الوكالة من أنّ استمرار هطول الأمطار والعواصف الرعدية قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والرياح القوية والبرد الصغير والأعاصير المحتملة في المنطقة، بحسب صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.

Historic rainfall in Fort Lauderdale has led to its airport being closed until this morning.



South Florida has been hit with more than two feet of rain causing floods and severe disruption to the region.



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وتسببت الفيضانات في توقف مطار فورت لودرديل هوليوود عن العمل من بعد ظهر الأربعاء حتى الخامسة صباح اليوم الجمعة، وجرى إلغاء أكثر من 650 رحلة في فورت لودرديل أمس الخميس، وفقًا لـ موقع «فلايت أوير».

إعلان حالة الطوارئ في فورت لودرديل

وأصدرت مدينة فورت لودرديل حالة الطوارئ، أمس الخميس، مع استمرار الفيضانات في أجزاء من المدينة، وغرد حاكم ولاية فلوريدا، دي سانتيس، عبر موقع «تويتر»: «أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة».

#FortLauderdale, Florida, experienced a devastating flood triggered by a one-in-a-thousand-year rainfall event on Wednesday

Rainfall increased in intensity during the evening hours, with rainfall rates in excess of 3 to 4 inches per hour (76.2 to 101.6 mm/h) at times. pic.twitter.com/V2nMBsxadQ — HD Rain (@HDRain) April 14, 2023

وأعلنت مدينة فورت لودرديل، مساء الخميس، إنّ هطول المزيد من الأمطار تسبب في مزيد من الفيضانات، وعملت أطقم العمل طوال الليل للرد على مكالمات الإنقاذ، وقام الصليب الأحمر بمساعدة المتضررين من الفيضانات، وأضافت أنّ خدمات الطوارئ تعمل حاليا في المناطق المنكوبة.