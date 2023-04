استمرار هطول الأمطار وفيضانات في ولاية فلوريدا.. وفرض حالة طوارئ

شهدت مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أكثر الأيام أمطارًا في تاريخها خلال الساعات الماضية، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتسببت في حدوث فيضانات طارئة بمقاطعة بروارد، غمرت المياه السيارات وتقطعت السبل بالطائرات في فورت لودرديل بعد أن ضرب جنوب فلوريدا مع هطول أكثر من قدمين من الأمطار.

وأعلن مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي، إنّ إجمالي هطول الأمطار 25.91 بوصة من الأمطار في فورت لودرديل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذّرت الوكالة من أنّ استمرار هطول الأمطار والعواصف الرعدية قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات والرياح القوية والبرد الصغير والأعاصير المحتملة في المنطقة، بحسب صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.

Historic rainfall in Fort Lauderdale has led to its airport being closed until this morning.



South Florida has been hit with more than two feet of rain causing floods and severe disruption to the region.



More: https://t.co/3M3DgpQn5U pic.twitter.com/rz7Tf3EX4P