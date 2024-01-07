ناقد فني في ذكرى ميلاد حمدي غيث الـ100: حقق إسهامات كبيرة بالمسرح

في ذكرى مرور قرن على ميلاد الفنان حمدي غيث، أشاد الناقد الفني محمد نبيل بأداء الراحل، كونه قدم العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية المؤثرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على قناة «DMC».

وأضاف: «الفنان الراحل حمدي غيث، اشتغل على نفسه في المسرح والسينما والدراما، واللي ثقل موهبته دراستة للتمثيل في الخارج، وهو أيقونة الفن في مصر».

إسهامات كبيرة في المسرح

وتابع: «كان له إسهامات كبيرة في المسرح، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج، وقدم واحد من أهم الأدوار في فيلم الناصر صلاح الدين».

وأكمل: «دايما الناس بتتكلم عن موهبة شقيقه الأصغر عبد الله غيث، ولكن الفنان حمدى غيث ممثل كبير وقدير، متمكن جدًا في أدواره، فقدم شخصيات متنوعة، منها تكملته للجزء الثاني من مسلسل المال والبنون بعد وفاة شقيقه».