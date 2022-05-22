علي الحجار يبدأ حفله في الشرقية بتتر مسلسل المال والبنون

بدأ الفنان الكبير علي الحجار، حفله في ختام مهرجان تل بسطا، المقام بمحافظة الشرقية، بنغمات تتر مسلسل المال والبنون، وذلك بحضور محافظ الشرقية وعدد من قيادات المحافظة ودار الأوبرا المصرية.

وأكمل علي الحجار، فقرته الغنائية بتقديم أغنية «الزين والزينة» التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، وظلوا يرددون كلمات الأغنية.

علي الحجار يشدو بكلمات أغنية عارفة بناء على طلب الجمهور

كما قدم علي الحجار، أغنية ريشة التي قدمها بشكلها الكلاسيكي مع فرقته الموسيقية، كما وافق الحجار على تلبية طلبات الجماهير الحاضرة بغناء الأغنيات التي طلبوها، ومنها أغنية «عارفة».

يذكر أن مهرجان تل بسطا الغنائي انطلق أول أمس بحفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح، وأمس قدمت مروة ناجي الليلة الثانية للمهرجان.

مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء، أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية.

عمل غنائي جديد لـ علي الحجار من ألحان بليغ حمدي

يذكر أنّ الفنان علي الحجار يستعد لتقديم أغنية جديدة بالتعاون مع الكاتب أيمن الحكيم، وهي أغنية وطنية جديدة للموسيقار بليغ حمدي ومن كلماته، وذلك بعد نحو 29 عاما على رحيل الموسيقار الكبير.