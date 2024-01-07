«الصحفيين الفلسطينيين»: إسرائيل تستهدف الزملاء بعد كشف حقيقة الاحتلال للعالم

قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، إنّ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين ليس اجتهادا من جنود الاحتلال، لكنه قرار من أعلى مستوى سياسي لاستهداف الصحفيين، الذين كشفوا أكاذيب الاحتلال وزيفه ورواياته الكاذبة، وبفضلهم ساندت شعوب العالم الفلسطينيين.

وأضاف رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه رغم القتل والاستهداف والدم والبارود، إلا أنّ الصحفي الفلسطيني ما زال في الميدان يؤدي واجبه المهني والوطني، وما زالوا ينحازون لوطنهم دون إكتراث لحياتهم.

وتابع اللحام، أنّ الزميل وائل الدحدوح فقد أسرته وابنه ومكتبه، وخرج بعدها للعمل على الهواء مباشرة، مضيفا: «أنا أيضا نجلي صحفي معتقل منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي في سجون الاحتلال ولا يفارق باله وخياله».

وأشاد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالوقفات الاحتجاجية للصحفيين المصريين أمام نقابة الصحفيين وفي كل البلدان العربية، ما يعطي الدافع للاستمرار في فضح الاحتلال أمام العالم، وكل الإرهاب الذي يقوم به دولة الاحتلال لن يكن مُجدٍ.