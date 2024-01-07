«الصحفيين الفلسطينيين»: الاحتلال يتعمد استهداف أعضائنا لعدم نشر الانتهاكات

أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام، أن المؤشرات تؤكد استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، وأن جيش الاحتلال يستهدف منازلهم في قطاع غزة.

أضاف «اللحام» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستخدم سياستي الترهيب والقتل بحق الصحفيين الفلسطينيين في غزة، من أجل طمث الحقيقة وعدم نشر الانتهاكات والمجازر التي تحدث بشكل يومي.

وتابع رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأن الصحفيين في غزة يواصلون عملهم بنقل الحقيقة، رغم تعرضهم للاستهداف الإسرائيلي، وأن جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة، لمنع ظهور حقيقته أمام الجميع.