تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر.. سقطت في البحر بعد إقلاعها

مازالت تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر المأسوي الممثل الألماني، والذى تسبب في وفاته برفقة ابنتيه مايا وأنيك البالغتين من العمر 12 و10 سنوات على التوالي، غير واضحة، وفقًا لما كشفته جهات التحقيق حتى الآن، حيث كان يقضى الممثل الألماني إجازة برفقة ابنتيه في جزر الكاريبي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر، حيث كان يتواجد برفقة ابنتيه على متن طائرة ذات محرك واحد، وأقلعت حوالي الساعة 12:10 من ظهر يوم الخميس حسب التوقيت المحلي من مطار جزيرة بيكا متجهة إلى متجهة إلى جزيرة سانت لوسيا القريبة، ولكن واجهت الطائرة مشكلة غير محددة بعد وقت قصير من إقلاعها ثم سقطت في البحر الكاريبي، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر

ونزل الصيادون والغواصون وأعضاء خفر السواحل في البلاد إلى مكان الحطام، وتمكنوا في النهاية من انتشال الجثث الأربع لمن كانوا على متن الطائرة: أوليفر وبناته وطيار الطائرة ومالكها، وهو رجل من بيكيا يُدعى روبرت ساكس، ولا يزال السبب الدقيق للحادث قيد التحقيق.

ولم يتمّ الكشف عن سبب حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر، ولكن على الجانب الآخر يتم جمع تبرعات من أجل جمع 100 ألف دولار بحلول يوم السبت المقبل، لتغطية نفقات وخدمات الجنازة وإعادة جثث أوليفر وبناته، الذين لقوا حتفهم قبالة سواحل إحدى جزر الكاريبي.