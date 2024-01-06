الحزن يسيطر على هوليوود بعد رحيل كريستيان أوليفر وابنتيه

حالة واسعة من الحزن سيطرت على هوليوود بعد خبر الرحيل الصادم للممثل الألماني كريستيان أوليفر وابنتيه الصغيرتين، الذين لاقوا حتفهم بعد تحطم طائرة كانوا على متنها في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وفاة كريستيان أوليفر وابنتيه

وجاءت وفاة الممثل الألماني كريستيان أوليفر بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير فيلم «Forever Hold Your Peace» للمخرج نيك ليون، والذي نشر صورة تجمعه بـ «أوليفر» من كواليس تصوير الفيلم، في نفس يوم وفاته المأساوية، معلقا: «أنتجنا هذا الفيلم معا وهذا هو آخر يوم لنا في التصوير! لقد تحدثنا عن إنتاج فيلم معًا لسنوات، وأخيراً فعلنا ذلك»، متابعا: «شكرًا لكونك زميلًا وممثلًا وصديقًا رائعًا».

بينما عبرت شريكته في بطولة الفيلم، باي لينج، عن صدمتها لرحيل «أولفر» في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام» بعد الإعلان عن أنباء تحطم طائرته، «عزيزي كريستيان أوليفر الدموع في عيني لا أستطيع التعبير عن الحزن الذي شعرت به عندما اتصل بي نيك وأخبرني بالحادث، لم أستطع أن أصدق أن هذه الحقيقة، آخر عملنا في التصوير في هوليوود كان في 20 ديسمبر 2023، قبل عيد الميلاد مباشرة».

وتابعت حديثها عن الممثل الراحل: «أنت ممثل شجاع وشخص لطيف وجميل، وكنت تعمل دائما بجد، لترقد روحك بسلام، أرسل الحب إلى عائلتك».

تفاصيل وفاة كريستيان أوليفر

وقال بيان صادر عن شرطة سانت فنسنت الملكية وجزر جرينادين، إن الحادث وقع قبالة جزيرة بيكيا، وكانت الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد مسافرة من مطار جي إف ميتشل في باجيت فارم إلى سانت لوسيا.

وقالت السلطات المحلية، في بيان: «بعد لحظات من إقلاعها، واجهت الطائرة صعوبات وسقطت في المحيط، توجه الصيادون والغواصون من باجيت فارم إلى مكان الحادث بقواربهم لتقديم المساعدة، وتم إبلاغ خفر السواحل وتوجهوا بسرعة لقيادة جهود الإنقاذ».

وتم التعرف على الركاب الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة من قبل السلطات، وهم كريستيان كليبسر، 51 عاما، وابنتيه ماديتا، 10 أعوام، وأنيك 12 عاما، وتم التعرف على الطيار وهو روبرت ساكس، الذي يملك الطائرة أيضا، وقالت السلطات إن خفر السواحل في إس في جي انتشل جثتي الطيار والركاب من الطائرة والمياه، وأعلن في وقت لاحق وفاة الضحايا.