بعد وفاتهم «في عز شبابهم».. هوليوود تحيي فنانيها الراحلين بأفلام 2024

يشهد عام 2024، طرح مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي يشارك في بطولتها أبرز فناني هوليوود، وتحظى أفلام السير الذاتية بتواجد واضح في خريطة 2024 السينمائية، إذ اجتهد الممثلون في تسليط الضوء على رحلة عدد من المبدعين في الفن والسينما والموسيقى، الذين رحلوا بعد رحلات قصيرة في الحياة، وفيما يلي أبرز الأفلام التي ينتظرها الجمهور هذا العام.

«Bob Marley: One Love»

فيلم من بطولة الممثل البريطاني كينجسلي بن أدير وإخراج رينالدو ماركوس جرين، ويجسد السيرة الذاتية للمغني وكاتب الأغاني الجامايكي بوب مارلي، وأُنتج بالشراكة مع عائلة «مارلي»، ويتطرق إلى صعود المغني المعروف إلى الشهرة، بما في ذلك محاولة إطلاق النار على منزله عام 1976، ودفاعه الطويل عن السلام، ومسيرته الموسيقية الغزيرة، حتى وفاته المبكرة في عام 1981 عن 36 عامًا، ومن المقرر طرحه في دور السينما بحلول يناير 2024.

«Back to Black»

الفيلم يروي السيرة الذاتية للمغنية الإنجليزية إيمي واينهاوس، التي رحلت عن عالمنا وهي لم تتجاوز الـ27 عامًا في 2011، ويلقي المخرج سام تايلور جونسون، الضوء من خلال الفيلم، على رحلة صعود المغنية الراحلة إلى الشهرة وإصدار ألبومها الشهير الذي يحمل نفس اسم الفيلم، وهو من بطولة ماريسا أبيلا في دور «واينهاوس»، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 10 مايو 2024.

فيلم «Modi»

يعود النجم جوني ديب إلى مقعد الإخراج في فيلم «Modi»، ويقدم جزءًا من السيرة الذاتية للرسام الإيطالي أميديو موديلياني، الذي رحل عن عمر يناهز 36 عامًا، وهو من بطولة الممثل الإيطالي ريكاردو سكامارشيو.

وتلقي أحداث الفيلم، الضوء على 48 ساعة مضطربة ومليئة بالأحداث، ستصبح نقطة تحول في حياة الفنان الإيطالي، وتعزز سمعته كأسطورة فنية، ومن المقرر طرحه بعد أنّ انتهى «ديب» من تصويره في نوفمبر الماضي، في دور السينما خلال 2024.

فيلم «Maria»

تجسد الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، السيرة الذاتية لمطربة الأوبرا العالمية ماريا كالاس في فيلم بعنوان «Maria»، وهو من إخراج بابلو لارين، وتدور أحداثه حول السنوات الأخيرة لـ«كالاس» في السبعينات، عندما كانت تعيش في عزلة في باريس، وتوفيت بنوبة قلبية عن عمر يناهز 53 عامًا فقط، ومن المقرر أنّ يصدر الفيلم في عام 2024.