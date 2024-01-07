وفد التنسيقية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري.

الرئيس السيسي وعيد الميلاد

وقال الرئيس السيسي، إنه يحمل قدرا كبيرا من المحبة والتقدير للبابا، وإن الرجال تظهر في المواقف الصعبة.

وقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة في العيد.