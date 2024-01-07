«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الميلاد تأكيد على وحدة المصريين

أشاد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر في الجيزة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تلاحم الشعب المصري

وقال والي في تصريحات صحفية، إنّ رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفالية تأكيد على وحدة وتلاحم الشعب المصري بمختلف طوائفه لمواجهة الأزمات، وتعزيز تماسك الشعب المصري ووحدته.

وأوضح أمين حزب المؤتمر في الجيزة، أنّ كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والواضح الداعم للشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والعمل على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المهندس علاء والي، أنّ القيادة السياسية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية من خلال السعي إلى الهدنة الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وهنأ أمين حزب المؤتمر في الجيزة، البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله أن يديم على مصر نعم الترابط والوحدة الوطنية، التي تعزز تلك المناسبات من تماسكها.