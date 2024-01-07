ناقد رياضي: زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب الوطني حافز قوي (فيديو)

أكد الناقد الرياضي محمد جمال، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري خلال تدريباته هي حافز قوي للاعبين قبل بداية مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري يسعى للفوز بالبطولة

وقال الناقد الرياضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، إن المنتخب المصري يطمح إلى الفوز بالبطولة الحالية خاصة وأن أداء المنتخب في الفترة الأخيرة يؤهله لتحقيق أرقام قياسية والعودة مرة أخرى لقيادة القارة الأفريقية.

منتخب مصر يمتلك عددا من اللاعبين المحترفين

وأضاف الناقد الرياضي، أن منتخب مصر يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً في سنوات سابقة، مشيراً إلى أن المباريات القادمة للمنتخب خلال البطولة الأفريقية هي مباريات سهلة نسبيا باستثناء مباراة غانا.

وتابع الناقد الرياضي، أن منتخب مصر لديه فرصة كبيرة للفوز بالبطولة الأفريقية، خاصة إذا حافظ على مستواه الحالي وقدم أداءً قويًا في المباريات القادمة.