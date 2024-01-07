أحمد ثروت يعلن تكريمه في بطولة الجمهورية للفروسية (صور)

أعرب الفنان أحمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته بتكريمه في بطولة الجمهورية للفروسية.

ونشر أحمد ثروت صور له خلال التكريم معلقا: «امبارح سعدت بتكريمي وحضوري بطولة الجمهورية للفروسية لأولادنا الفرسان الأبطال من قادرون باختلاف في نادي الحرس الجمهوري».

وأضاف ثروت: «كل الاحترام والشكر لجميع المدربين والحكام الذين حرصوا على ظهورهم بهذا الشكل الرائع وطبعا الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية بقيادة المهندسة أمل مبدي على المجهودات الدائمة لدمج وتمكين أولادنا من ذوي الهمم».

واختتم: «وعدت صديقي الفارس الجامد كريم المسلمي بطل قادرون باختلاف لو كسب مركز أول هنزل صورتي أنا وهو، ألف مبروك يا حبيبي ودائما مكسر الدنيا ومشرفنا».