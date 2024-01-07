«وول ستريت جورنال»: «Perplexity» محرك بحث جديد سيزيح «جوجل» عن عرشه

نجح موقع البحث الشهير «جوجل» لسنوات عديدة أن يتربع على عرش محركات البحث الأكثر استخدامًا على مواقع الإنترنت كافة، لما له من هيمنه كبرى في مجال البحث على شبكة الإنترنت، غير أن الوضع تغير مع ظهور منافسه الجديد، والذي سعى جاهدا من أجل سحب البساط من أسفل «جوجل»، بعدما اعتمد معدّوه في برمجته على الذكاء الاصطناعي.

الشركة الناشئة ستنجح في جذب مزيد من رؤوس الأموال

وأوضح موقع «وول ستريت جورنال»، أن شركة Perplexity الناشئة، ستنجح مستقبلا في الحصول على دعم من رجل الأعمال الشهير «جيف بيزوس» وأصحاب رؤوس الأموال الذين راهنوا بأن الذكاء الاصطناعي سينجح في قلب الطريقة التي يجد بها الناس معلوماتهم على الإنترنت.

هذا وبحسب الموقع، فقد استثمر شركاء المشروع مثل بيزوس وغيرهم من العاملين بمجال التكنولوجيا ما قيمته 74 مليون دولار في الشركة الجديدة، ويعد المبلغ المجمع هو أكبر مبلغ جرى تجميعه من قبل شركة ناشئة مخصصه في البحث على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد راهن مؤسسو الشركة على أن ميزتهم تتمثل باستخدام تطور الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم إجابات مباشرة، بدلاً من روابط مواقع الويب، حيث نجحت الشركة الناشئة في اجتذاب الكثير من العاملين بمجال التكنولوجيا والذين كان جل حلمهم بناء خدمات جديدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، كالبرنامج الذي يقف وراء برامج الدردشة الشهير «ChatGPT».

وحصل موقع «Perplexity» الإلكتروني وتطبيقه على الهاتف المحمول على 53 مليون زيارة خلال نوفمبر الماضي، ما يعد ارتفاعا بواقع 2.2 مليون مستخدم بعدما أصبحت الخدمة متاحة ديسمبر 2022، وفقًا بيانات الموقع.

يذكر أن شركة «Perplexity» الناشئة بدأت بالفعل منذ أقل من عامين، ويعمل فيها حاليًا أقل من 40 موظفًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدم المحرك الجديد ما يقارب الـ10 ملايين شخص شهريًا.