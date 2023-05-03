أكبر محرك بحث ورحلات في الشرق الأوسط: مصر الوجهة السياحية الأولى لدى المسافرين

نشر محرك البحث والرحلات «Wego» الذي يعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريراً يتضمن قائمة بالوجهات السياحية الأكثر رواجاً للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وأكد التقرير أن مصر ما زالت الوجهة السياحية الأولى المفضلة لدى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام التاسع على التوالي.

مصر تمنح لزائريها تجربة مميزة

وأوضح التقرير أن مصر تمنح لزائريها تجربة مميزة بها مزيج من التاريخ القديم والثقافة العريقة والشواطئ الخلابة للاسترخاء والمغامرة بما يتناسب مع أذواق كافة شرائح السائحين.

وفي سياق متصل، أبرزت شبكة «Read Nigeria Network» - وهي مدونة للمعلومات والترفية- خلال التقرير الذي أعدته تحت عنوان «أكبر عشر متاحف في إفريقيا 2023» قائمة بهذه المتاحف، التي تصدرها المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير.

أوضح التقرير أن مصر تمتلك عددا من أفضل المتاحف في إفريقيا وتزخر بالعديد من الآثار الرائعة التي يعود تاريخها إلى أقدم الحضارات فى التاريخ.

أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة

وعن المتحف المصري الكبير، الذي جاء في المركز الأول في القائمة، أشار التقرير إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية ويقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، ويحتوي على العديد من القطع الأثرية التي تعكس الحضارة المصرية العريقة، ومنها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وجاء المتحف المصري بالتحرير في المركز الثاني، وأوضح التقرير أنه من المتاحف الكبرى في إفريقيا، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح هذا المتحف عام 1902، ويضم مجموعة من أهم القطع الأثرية المصرية.