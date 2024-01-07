أزهري: القرآن أمرنا ببر غير المسلمين.. ويعلمنا الإحسان للغير (فيديو)

فسر الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، قول الله سبحانه وتعالى: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، قائلا: «ربنا هنا يقول لنا علينا أن نكرم المخالفين لنا في الدين، ما داموا لا يقاتلونا، يعني نساندهم ونودهم ونحسن إليهم».

الإسلام يعلمنا التسامح

وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»: «القرآن علمنا أن الإحسان للغير خلق عظيم، ويدل على أن الإسلام يعلمنا التسامح، وتحت مسميات عدة فتحت أبواب التشدد، وحتى ظن الكثيرون أن الأكثر تشددا هو الأكثر تدينا».

الدين سماحة ويسر وإحسان

وتابع: «هذه الآية تعلمنا التسامح وعدم التشدد، وعلينا أن نعلم أن الدين كله سماحة ويسر وإحسان للغير وليس تشددا».