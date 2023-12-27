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أستاذ بالأزهر: الإسلام يرسي دعائم الترابط بين الناس والمجتمع

كتب:

مريم جاد
09:14 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
من مداخلة الدكتور أحمد نبوي الأستاذ بجامعة الأزهر

من مداخلة الدكتور أحمد نبوي الأستاذ بجامعة الأزهر

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عندما وصل إلي المدينة المنورة، عمل على إرساء قواعد الترابط بين الناس والمجتمع، من خلال حديثه الشريف، الذي قال فيه: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام».

الإسلام دين ودنيا

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن «حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي تأكيداً على أن الإسلام دين ودنيا، والإسلام جاء ليسعد الإنسان فى الدنيا، ويقول للناس نحن ندعو للمحبة والمودة والترابط بين البشر».

وأضاف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال «أفشوا السلام وأطمعوا الطعام»، فهذا منهج حياة متكامل، خاصةً فى وقت الأزمات والاحتياج، فالعمل بهذا الحديث من مكارم الأخلاق، وكذلك عندما يقوم الناس بتبادل التحية بينهم، فهذا نشر للسلام والمحبة بينهم.

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