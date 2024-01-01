عميد دار العلوم: مجتمعات ما قبل الإسلام كانت وحشية ظالمة (فيديو) 

قال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن المجتمعات قبل الإسلام، كانت تعيش في وحشية، حتى المجتمع المكي نفسه، لافتا إلى أن الرجل الحر كانت ديته عشر أمثال العبد.

مبادئ التعايش

وأضاف عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «كان مبدأهم فى التعايش قائم على لا مساواة وظلم واعتداء مفهوم العدل والظلم عندهم غريب جدا، فالعدل إنه يغير على غنم جاره فيسلبها، أما الظلم فإنه لو جاء جاره ليسترد غنمه فهذا ظلم».

وتابع: «المعايير معكوسة ومقلوبة فى مجتمعات ما قبل الإسلام، فضلا عن مسألة العبودية، فالعبد يولد عبد، وكأنهم يستعيدوا العبودية اليونانية، التي كانت تقسم المجتمع أحرار وعبيد».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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