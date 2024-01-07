أمين الفتوى: لا قضاء لفوائت الصلاة عن فترة الحيض

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول إنها طهرت من الحيض في أذان المغرب فهل يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة من اليوم.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ما دام طهرت من الحيض في صلاة عليها أن تؤدي هذه الصلاة حاضرة، ولا تؤدي الصلاة الفائتة في الحيض».

وتابع: «الفترة التي يحدث فيها الحيض لا يطلب قضاء الصلاة فيها» قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».