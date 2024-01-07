الكليات المتاحة أمام الطلاب الوافدين للدراسة في التيرم الثاني 2024

أكد الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن موعد التقديم للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة مستمر حتى 31 يناير الجاري، وهي المرحلة الثانية لأعمال التسجيل والقبول، لافتا إلى أن التقديم متاح للطلاب عبر المنصة التعليمية «إدرس في مصر» بعدها يستكمل الطالب إجراءات التقديم عبر الإدارة المركزية.

الكليات المتاحة للطلاب الوافدين 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الكليات المتاحة أمام الطلاب الوافدين للدراسة في التيرم الثاني في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للطلاب الوافدين:

** الجامعات الأهلية:

- جامعة المنصورة الأهلية

- جامعة المنيا الأهلية

- جامعة أسيوط الأهلية

- جامعة حلوان الأهلية

- جامعة المنوفية الأهلية

- جامعة الإسماعيلية الأهلية

- جامعة بورسعيد الأهلية

- جامعة بني سويف الأهلية

- جامعة المنصورة الجديدة

- جامعة العلمين الأهلية

- جامعة الجلالة

- الجامعات الخاصة

- أفرع الجامعات الأجنبية

صور الأماكن الشاغرة والمتاح بها أماكن للطلاب الوافدين