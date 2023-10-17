آخر موعد أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية.. باق أيام

يستمر التقديم أمام الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية الراغبين في الدراسة بمصر، عبر التقدم الإلكتروني على منصة «ادرس في مصر» للالتحاق بالجامعات المصرية والحكومية والأهلية وغيرها.

وتواصل الإدارة المركزية بالجامعات، فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية حتى يوم 21 أكتوبر الجاري، وذلك في ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تقديم الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة، عن طريق منصة ادرس في مصر، من أجل التخفيف من حدة التكدس بالجامعات.

وتصل الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، إلى 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، والحد الأدنى للقبول بباقي الجامعات 70%.

والحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة بجامعة القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، 70%، و65% بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي والطب البيطرى والهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة.