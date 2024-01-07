«الجامعات»: إجازة منتصف العام والتيرم الثاني في موعدهما

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2023-2024 خلال أعمال الامتحانات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحين أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول وبداية التيرم الثاني في مواعيدهم المحددة دون تأجيل.

امتحانات التيرم الأول 2024

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024 بمختلف الجامعات، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2024 من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، لافتا إلى أنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للخريطة الزمنية.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامع الوادي الجديد لـ«الوطن»، إن أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024 ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، على أن تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى خلال شهر يونيو 2024 وفقا لطبيعة كل كلية.