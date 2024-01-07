وزير الخارجية الأمريكي: المنطقة تشهد توترا وقد ينتشر بسهولة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء اليوم الأحد، إنه سيثير في إسرائيل هذا الأسبوع مسألة حماية المدنيين في غزة في ظل الزيارة الرابعة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

عدد كبير للغاية من الصحفيين يقتل في غزة

وأضاف بلينكين، بحسب «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «عدد كبير للغاية من الصحفيين يقتل في غزة، والمنطقة تشهد توترا وقد ينتشر بسهولة، فيما أن العوائق أمام توصيل المساعدات لغزة لا تزال كبيرة للغاية».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.