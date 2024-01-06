الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تجاهل معاناة سكان قطاع غزة

وصف المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، معاناة سكان قطاع غزة بغير المسبوقة، قائلا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه لا يمكن تجاهل معاناة سكان غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، إن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل نقل رسالة قلق أوروبي بشأن التطورات بلبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزير الخارجية الفرنسية، كاترين كورونا، إن «باريس» تدين التصريحات المشينة التي صدرت عن عدد من مسؤولى الاحتلال الإسرائيلي على رأسهم، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي التابع لحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة خلال اتصال هاتفي أجرته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، على الالتزام الفرنسي بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة.

وفي سياق آخر، تستمر استفزازات المستوطنين اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، نصب مستوطنون منزلين متنقلين بـ«تلة دانيان» في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم، ليصل إجمالي عدد البيوت المتنقلة إلى 5 بيوت، كما نصبوا بوابة حديدية في منطقة «فتورة» لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».