الفصائل الفلسطينية تفجر نفقين وحقل ألغام في قوة إسرائيلية

كشفت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها في عملية عسكرية نوعية جديدة تضم 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 93 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين والمصابين خاصة من الأطفال والنساء.

نجاح جديد للفصائل الفلسطينية

وذكر «تلفزيون فلسطين» أن الفصائل استطاعت اليوم الأحد إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرقي البريج، في ظل استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا»، و«جرافة» عسكرية إسرائيلية باستخدام «قذائف الياسين »105.

قصف متواصل

وأشارت الفصائل إلى أن مقاتليها فجروا نفقين في جنود الاحتلال، بجانب تفجير حقل ألغام في قوة راجلة، مكونة من 7 جنود، فيما يستمر القصف في ناحل عوز وصوفا وحوليت برشقات صاروخية متزامنة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على 505 جنود حتى الآن.