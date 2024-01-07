هشام عبد العزيز خطيبا للجمعة القادمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد

كلف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأداء خطبة الجمعة القادمة 12 يناير 2024م بعنوان «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» جمال المظهر والجوهر في بيوت الله (عز وجل).

ونشرت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة القادمة، بدأت بـ«الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: {يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

خطبة الجمعة القادمة

وأضافت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة: «المساجد بيوت الله في الأرض، في رحابها يعبد الحق سبحانه ويُذكر، ويتلى كتابه الكريم ويتدبر، وقد كرم الله سبحانه المساجد بأن أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، وأخبر أنها أحب الأماكن إليه، وأكرم زوارها فجعلهم زواره سبحانه، حيث يقول سبحانه: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (أَحَبُّ البلاد إلى اللهِ مَسَاجِدُها، ويقول صلى الله عليه وسلم): (مَا مِنْ مُسْلِم يتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، إِلَّا كَانَ زَائِرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)، وَحَقُّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ فكيف يضيف نزل بأكرم الأكرمين، وحل ببيت رب العالمين؟».

وتابعت في نص خطبة الجمعة القادمة: «يقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدًا أَوْ رَاحَ). لذلك اشتدت عناية الإسلام بالحفاظ على المساجد وإبراز جمالها ورونقها، فأمرت بنظافتها، وأخذ الزينة عند القدوم إليها رعاية لمكانتها وقدسيتها، فذلك من تعظيم شعائر الله تعالى في القلوب، حيث يقول الحق سبحانه: {ذلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب)، ويقول سبحانه: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (الله) أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ)، وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور».