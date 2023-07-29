إلغاء ترخيص خطيب ومنعه من صعود المنبر لتجاوزه وقت خطبة الجمعة

قرر الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلغاء تصريح خطابة سيد محمد سيد حسن، خطيب مكافأة بمسجد «أصلم السلحدار»، بشارع الدرب الأحمر، التابع لإدارة أوقاف وسط بمديرية أوقاف القاهرة، لتجاوزه الوقت المقرر في خطبة الجمعة أمس.

الخطيب تجاوز وقت الخطبة

وأكدت وزارة الأوقاف، أهمية مراعاة عدم تجاوز الوقت المقرر لخطبة الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك من حسن فقه الخطيب وتمام بلاغته.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة العمل على مراعاة موعد صلاة الجمعة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، ليصبح وقت صلاة الظهر قبل الواحدة بدقائق.

عقوبة مخالفة التعليمات

وأصدرت وزارة الأوقاف، تحذيرا لجميع الأئمة والخطباء من مخالفة التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إمام أو خطيب يخالف التعليمات.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والخطباء بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.