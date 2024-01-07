المجلس الأعلى للآثار يعلن تفاصيل كشف جديد بالمنيا

أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، اليوم، اكتشاف عدد من المومياوات تعود للعصر الروماني، فضلا عن عدد من المقابر تعود للعصر البطلمي والروماني، وذلك بمنطقة البهنسا الأثرية بالمنيا عن طريق البعثة الأثرية الأسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم.

وزارة السياحة والآثار

وأكد المجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثري بمنطقة البهنسا الأثرية بالمنيا ضم العديد من الكنوز الأثرية لعل أهمها:

1- تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع علي رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج.

2- نحو 25 من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة غُطي وجه بعض منها بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة، عثر بداخل فم 2 منها على لسان من الذهب، وذلك للحفاظ على المتوفى.

3- أجزاء من البردي داخل ختم من الطين.

4- مجموعة من التوابيت الفارغة وأخرى مغلقة بداخلها مومياوات مغطاه بالكارتوناج الملون.

وزارة السياحة

5- كتل حجرية تعود لمبنى مهدم زينت عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومحموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وثعابين كوبرا.

وأشار المجلس الأعلى للآثار إلى أن المقابر التي تم الكشف عنها اليوم بالناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا هي مقابر ذات نمط جديد من الدفن.