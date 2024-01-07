أحد علماء الأزهر: المتفائل له أجر وثواب عظيم عند الله

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الشخص المتفائل له أجر وثواب كبير عن الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن المتفائل دائما عنده حسن ظن بالله دائما ويعرف أن كل مشكلة ولها حل.

عدم التفاؤل يفتح أبواب الشيطام

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الإنسان غير المتفائل دائما تجده يقول لو، فلو هذه تفتح باب الشيطان»، مستشهدا بالحديث الشريف في الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا، وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

حسن الظن بالله

وتابع: «يقينا يقينا الله عز وجل لا يضيع من أحسن الظن بالله، فلازم الناس تبشر ولا تنفر كما جاء في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: (إن مع العسر يسر)».