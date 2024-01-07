هآرتس: الاحتلال الإسرائيلي يمدد خدمة الجنود من 32 شهرا إلى 3 سنوات
كتب:
عمرو حسني
09:01 م | الأحد 07 يناير 2024
الجيش الإسرائيلي
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد الخدمة العسكرية للجنود الفترة المقبلة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ 93.
تمديد الخدمة للجنود الإسرائيليين
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أنه سيتم تمديد الخدمة العسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من 32 شهرا إلى 36.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نصف الإسرائيليين يستهلكون أدوية الاكتئاب بزيادة الفترة الأخيرة مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ 93 وزيارة مرتقبة من قبل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين.