هآرتس: الاحتلال الإسرائيلي يمدد خدمة الجنود من 32 شهرا إلى 3 سنوات

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد الخدمة العسكرية للجنود الفترة المقبلة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ 93.

تمديد الخدمة للجنود الإسرائيليين

وذكرت صحيفة «هآرتس»، أنه سيتم تمديد الخدمة العسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من 32 شهرا إلى 36.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نصف الإسرائيليين يستهلكون أدوية الاكتئاب بزيادة الفترة الأخيرة مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ 93 وزيارة مرتقبة من قبل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين.