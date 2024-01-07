وائل الدحدوح: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافي.. ولا يحترم الرسالة الإعلامية

دعا الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، لابنه حمزة عقب استشهاده، اليوم، جراء قصف إسرائيلي، قائلا: «أسال الله أن يتقبله، ويحشره مع النبي محمد صلى عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الصديقين، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى»، مشيرا إلى أن تكرار وتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين أصبح واضحا للجميع.

الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافي

وأضاف «الدحدوح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافه، «البداية كانت بأسرتي من خلال قصف المنزل الذي تم تهجيرهم إليه، ومن ثم استهداف بيتي في مدينة غزة الذي دُمر بالكامل، وبعدها استشهاد زميلي سامر أبو دقة، والنجاة بأعجوبة من هذا الحادث، وآخرهم استهداف ابني حمزة الذي كان عائدا من عمله»، لافتا أن كل ذلك يعد أساليب ضغط من قبل قوات الاحتلال.

الدحدوح: الاحتلال لا يحترم رسالتنا الإعلامية

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعجبه قيامنا بمهامنا الإنسانية في مجال الإعلام والتي كفلتنا المواثيق، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد أن يدفعه ويكبده ثمنا باهظا عن طريق استهداف أسرته، مشددا: «هذا لن يوقفنا، والاحتلال لا يحترم رسالتنا الإعلامية»، منوهًا بأن الصحفيين ليسوا طرفا في هذه الحرب ولكنهم ينقلون الحقيقة فقط من جرائم الاحتلال.