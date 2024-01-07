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نائب بـ«الكنيست» يدعم الفلسطينيين ويطالب بإعادتهم إلى قراهم الأصلية

كتب:

عمرو حسني
11:28 م | الأحد 07 يناير 2024
النائب أحمد الطيبي

النائب أحمد الطيبي

طالب نائب الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، الفاشيين الإسرائيليين، بأن يسمحوا للفلسطينيين بالعودة إلى قراهم الأصلية التي تم تهجيرهم منها من قبل على مدار أكثر من 75 سنة منذ وقوع النكبة الفلسطينية في مايو 1948.

الحرب على الشعب الفلسطيني

وتقدم نائب كنيست باقتراح، بحسب موقع «ميدل إيست مينتور»، يدعو بعودة المدنيين في غزة إلى قراهم الفلسطينية الأصلية، رافضا الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والذي يعتقد أن فكرة الحرب على الفصائل هي مجرد غطاء لتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني برمته.

جانب إنساني في تهجير الفلسطينيين

وتابع النائب العربي الذي يحمل الإقامة الإسرائيلية لانتمائه لمن يطلق عليهم «عرب 48»: «اقتراح إعادة السكان المدنيين في غزة إلى قراهم الفلسطينية الأصلية لأن غالبية سكان غزة كانوا لاجئين بالفعل، وهذا اقتراح إنساني مثلاً إذا كانت نواياكم صادقة، ولكن هذا ليس ما تريده إسرائيل لأنها تريد التطهير العرقي والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين».

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال، في الوقت الذي ستمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في مقرها بلاهاي الخميس المقبل 10 يناير في ظل رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

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