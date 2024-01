نائب بـ«الكنيست» يدعم الفلسطينيين ويطالب بإعادتهم إلى قراهم الأصلية

طالب نائب الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، الفاشيين الإسرائيليين، بأن يسمحوا للفلسطينيين بالعودة إلى قراهم الأصلية التي تم تهجيرهم منها من قبل على مدار أكثر من 75 سنة منذ وقوع النكبة الفلسطينية في مايو 1948.

Knesset Deputy proposes Gaza’s civilians return to their original Palestinian villages



Knesset Deputy Ahmad Tibi addresses Israeli fascists and confronts the motivation for the war on Gaza. He rejects the notion that the war is on Hamas and reasserts his position that it is a…