الحكومة الألمانية ترفض احتلال إسرائيل غزة بعد انتهاء الحرب

قال عربي مرزوق مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في برلين، إنّ الحكومة الألمانية ترى أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل بعد انتهاء الحرب.

احتلال غزة بشكل كامل أمر مرفوض

وأضاف «مرزوق»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن احتلال غزة بشكل كامل أمر مرفوض تماما لدى الحكومة الألمانية بحسب تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، التي طالبت دولة الاحتلال بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.

وتابع، أنّ الوزيرة الألمانية أكدت رفض تقليص الأراضي الفلسطينية أكثر من ذلك، وأن دولة الاحتلال عليها الانسحاب بشكل كامل بعد انتهاء هذه الحرب من غزة وترك مستقبل غزة للفلسطينيين بشكل كامل.

مباحثات في لبنان

وذكر أن الحكومة الألمانية لا تريد أن تمتد أو تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، لذلك فإنها تزور دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسوف تجري مباحثات في لبنان مع بعض قيادات من مسؤولين من حزب الله وفقا لما ذهبت إليه بعض الاحتلال لضمان عدم جر المنطقة إلى صراع آخر.