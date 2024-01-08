مركز معلومات تغير المناخ يكشف موعد نهاية فصل الشتاء 2024.. باق 72 يوما

تتسبب ظاهرة النينو المناخية في أن يكون فصل الشتاء لهذا العام دافئا بشكل عام على العديد من المناطق في العالم التي من بينها مصر، وذلك حسب ما كشف مركز معلومات تغير المناخ.

موعد نهاية فصل الشتاء

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد نهاية فصل الشتاء 2024.

يتبقى 72 يوما

وينتهي فصل الشتاء بشكل رسمي يوم 20 من شهر مارس المقبل وهو ما يعني أن ما تبقى على انتهائه 72 يوما، ولكن يتوقع مركز معلومات تغير المناخ بأن يحدث تغير بشكل واضح في النمط الخاص بالحالات المناخية في شهري فبراير ومارس من حيث القوة وذلك بعكس الأيام الأولى من هذا الفصل التي شهدت دفئا إلى حد كبير.

وحسب مركز معلومات تغير المناخ، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسب العواصف الرعدية والرطوبة، فضلا عن زيادة في قوة المنخفضات الجوية والعواصف وهو ما قد يحدث في بعض المناطق الجبلية سيول قوية بشبة جزيرة سيناء والبحر الأحمر.

كما أن التغير المناخي الذي سيحدث في فصل الشتاء سيكون له بعض التأثير الإيجابي على بعض المحاصيل الزراعية ومن بينها «القمح».