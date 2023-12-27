«الأرصاد»: ذروة فصل الشتاء في يناير وفبراير.. وتقلبات جوية اليوم وغدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم وغدا تقلبات جوية وتأثر بمنخفض جوي يعمل على تكوين سحب منخفضة ومتوسطة ويؤدي إلى سقوط أمطار على المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية، ومناطق من جنوب الوجه البحري، وفي المساء تصل إلى القاهرة الكبرى وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية ووجود نشاط رياح يشعرنا ببرودة أكثر، وفي فترات الليل تكون الأجواء الباردة مسيطرة مع وجود الأمطار التي تتزايد في الغد على السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة وتكون خفيفة لمتوسطة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ذروة فصل الشتاء بمصر في يناير وفبراير

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى ذروة فصل الشتاء في مصر في شهري يناير وفبراير، وتصل درجات الحرارة العظمى وقتها إلى 14 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى.