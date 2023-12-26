يحميك من الزكام ونزلات البرد.. تعرف على فوائد الرمان في فصل الشتاء

تعتبر فاكهة الرمان من أحب الفواكة الشتوية وأفضلها للعديد من الأفراد؛ نظرًا لما تتمتع به من مذاق مميز، وكذلك لما تحمله من فوائد عديدة لصحة الجسم لاحتوائها على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة، وفقًا لما أكدته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية.

فاكهة الرمان تقي من نزلات البرد

وأضافت عبد الوهاب، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن بذور الرمان تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتعمل على تقليل الالتهاب، كما تحتوي على فيتامين سي الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المناعة بفصل الشتاء بما يقي من نزلات البرد المنتشرة، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب بالأمعاء.

ولفاكهة الرمان دور في الوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، نظرًا لما تحتويه من مركبات الفلافونول الموجودة، بحسب ما أوضحته عبد الوهاب، كما يساعد تناول الرمان على وقف نمو سرطان البروستاتا، وتابعت: «الرمان يساعد أيضًا في على رفع معدلات التركيز وحماية الذاكرة من الإصابة بمرض الزهايمر».

فوائد عديدة لصحة القلب

وبجانب هذا، يعتبر الرمان من أكثر أنواع الفواكه المفيدة لصحة القلب لأن تناوله يساعد على تدفق الدم ويمنع تراكم الكوليسترول في الشرايين، كما يعمل على الحفاظ على مستوى ضغط الدم في الجسم، وأكدت استشاري المناعة أن للرمان فوائد كبيرة لصحة النساء بشكل خاص إذ يساعد تناوله على التخفيف من أعراض انقطاع الطمث والحفاظ على التوازن الهرموني، ونصحت بتناول الرمان خلال الحمل لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات الخلقية.

كما نصحت عبد الوهاب، محبي فاكهة الرمان؛ بالاكتفاء بتناول ثمرة واحدة صغيرة الحجم منها في اليوم حتى لا تزيد معدلات السكر في الدم، كما دعت إلى تجنب عصر فاكهة الرمان حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.