«وفا»: سقوط شهداء جدد في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي على دير البلح

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة الذي يعاني وطأة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، وصباح اليوم، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، بعد قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل بغرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه ساحة مستشفى «غزة الأوروبي» جنوب شرق خان يونس، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، كما قصفت الطائرات، مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، إن المنظمة تجهل مصير مئات المرضى والكوادر الصحية كانوا بـ«مستشفى الأقصى» وسط قطاع غزة، مشيرا في بيان، إلى أن أكثر من 600 مريض ومعظم العاملين في المجال الصحي، أجبروا على المغادرة، ومكانهم مجهول حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.