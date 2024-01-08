فيديو يوثق تدمير ناقلة جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. ماذا حدث؟

منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعيش أهالي غزة ليالي ولحظات صعبة نتيجة الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي شن حرب الإبادة الجماعية على هذا الشعب المكلوم، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من المشاهد التي أثبتت مدى هزيمة العدوان الإسرائيلي على أيدي الفصائل الفلسطينية.

تدمير دبابة إسرائيلية

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو أظهر تدمير دبابة إسرائيلية بداخلها جنود، وذلك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة باستخدام قذيفة الياسين 105، إذ بعد تدميرها ردد أحد أفراد الفصائل «الله أكبر ولله الحمد».

بالفيديو #كتائب_القسام تنشر مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية قبل قليل في مخيم المغازي وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/a73nDU2QDe — يونيوز (@UnewsAgency1) January 7, 2024

نال مقطع الفيديو إعجاب الكثيرين من رواد مواقع الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات: «ربنا ينصر أهالينا في فلسطين»، «النصر قريب جدا»، أيضا «اللهم انصر فلسطين واحفظهم من كل سوء».

قذيفة الياسين 105

تعتبر قذيفة الياسين 105 واحدة من الأسلحة التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية في الحرب على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأنها تتمتع بطبيعة عمل مدمرة تجعلها كافية لتدمير الدبابات والمدرعات والعربات المصفحة وهي تعمل بسرعة قصوى تصل إلى 300 متر في الثانية.

هناك الكثير من الفيديوهات والمشاهد التي نشرتها الفصائل الفلسطينية وأبرزت مدى هزيمة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية كانت منها مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل منذ عدة أيام، إذ أظهر استهداف أحد أفراد قوة إسرائيلية خاصة تتألف من 10 جنود وبعد تدميرها ردد الشخص مقولة «حلل يا دويري» في إشارة إلى المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي يحظى بتقدير واحترام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحليلاته العسكرية الدقيقة.