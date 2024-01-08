«القاهرة الإخبارية»: قصف روسي واسع المدى يستهدف عدة أقاليم أوكرانية كتب: أحمد العانوسي 07:39 ص | الإثنين 08 يناير 2024 القصف بأوكرانيا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك قصفا روسيا واسع المدى يستهدف عدة أقاليم أوكرانية، وذلك في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عماد الدين حسين: أوروبا الخاسر الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: ملف «من يوقف الحرب» يوثق الأزمة الروسية الأوكرانية فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية.. الأسعار تضاعفت في أغنى الدول والغرب يضج من المعاناة من يوقف الحرب؟.. «الوطن» ترصد حصاد عام من المعاناة بسبب الأزمة «الروسية - الأوكرانية» وأفق حلها لإنقاذ العالم (ملف خاص الحرب الروسية الأوكرانية بقلم أحمد العانوسي