عماد الدين حسين: أوروبا الخاسر الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الأوروبيين يتحدثون حول وقوعهم ضحايا للحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الرابح الأكبر من هذه الأزمة، من وجهة النظر الأوروبية.

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن أوروبا قبل الحرب كانت تتحدث على سياسية أوربية موحدة، وموسكو كان لديها مكانة دولية كبيرة، ولكن بعد الحرب توقف الغرب عن استيراد الغاز الروسي، وفرض أكبر عقوبات في التاريخ على موسكو، بينما تقوم الولايات المتحدة ببيع الغاز والنفط بأموال مرتفعة.

الاقتصاد الأوربي يتراجع بسبب الحرب الروسية

وتابع عماد الدين حسين أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يتراجع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والكلام عن الاستقلالية الأوروبية تراجع أيضاً، وفي المقابل، تعززت السيطرة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعدما كان يتم الحديث عن الموت الإكلينيكي لحلف الناتو، مشيراً إلى أن الحلف تمدد بصورة لم يتخيلها أحد.