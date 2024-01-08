إصابة رقيب في الجيش الأردني أثناء عمله في المستشفى الميداني بغزة

أعلن الجيش الأردني، إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، الذي يعمل في المستشفى الميداني الأردني الخاص بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف الجيش الأردني، أنّه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه ساحة مستشفى «غزة الأوروبي» الواقعة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».