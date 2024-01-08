إغلاق مدخل الكنسيت والقبض على المتظاهرين.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

خرج المئات المتظاهرون في دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم حركة «تغيير الاتجاه» و«انتخابات الآن» للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وعقد صفقة تبادل والإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وأغلق المتظاهرون المدخل الرئيسي للكنيست الإسرائيلي في القدس، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، كما طالبوا أيضًا باستبدال الحكومة بشكل فوري وعاجل.

ووصف بعض المستوطنين حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بـ«الفاشلة»، قائلين: «كل أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم الطوارئ، تحطم أمام سلوكها الفاشل، الذي انعكس في الخلل الوظيفي، والتخلي عن المحتجزين، والضرر القاتل الذي لحق بصورة البلاد في العالم، واستمرار التحريض والانقسام».

متظاهرون: جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات

وأضاف المتظاهرون، بحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية: «لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والاستبدال الفوري للحكومة، مع إخراج المحتجزين».

بينما عبر متظاهرون أيضًا عن غضبهم من الحكومة الحالية: «لا يمكن أن تستمر الحكومة في السلطة بعد 15 عامًا من الحكم لم يصل إلا إلى الكوارث، هذه حكومة لا تؤدي وظيفتها ويسيطر عليها المتطرفون».

الشرطة تفرق المتظاهرين

وقالت الشرطة، إن الاحتجاج، الذي أغلق مدخل الكنيست وكان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة، غير قانوني. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، وتم إلقاء القبض على بعضهم، بحسب «هآرتس».