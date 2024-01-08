التقديم في وظائف مسابقة وزارة العدل 2024.. تبدأ 18 يناير

يستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد 10 أيام الطلبات التي سيتم تقديمها من الأشخاص الذين يرغبون في التقديم في وظائف مسابقة وزارة العدل 2024، والتي أعلنتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التقديم في وظائف مسابقة وزارة العدل 2024

ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بعددٍ من الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم في وظائف مسابقة وزارة العدل 2024، بداية من يوم 18 من شهر يناير الجاري، حتى يوم 31 من ذات الشهر.

التخصصات المطلوبة

وهناك عدد من التخصصات حددتها مصلحة الخبراء في وزارة العدل وهي كالآتي:

1- معاون خبير حسابي.

2- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

3- معاون خبير زراعي.

وهناك شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص المُتقدمين للحصول على الوظائف المُعلن عنها وهي أن يكون الشخص حاصلًا على مؤهلٍ هندسي عالي وتخصص حاسبات ونظم معلومات، ولا يزيد عمره على 30 عامًا، وأن يكون التقدير العام للمُتقدم على الأقل جيد.