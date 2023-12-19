كيفية الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

توفر الحكومة المصرية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلًا عليهم، ومن بينها، الاستعلام عن قضية لأحد الأشخاص باستخدام الاسم وبطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الحكومي الرسمي.

طريقة الاستعلام عن القضايا

ويمكن للمواطنين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تُقدم لهم، معرفة كل التفاصيل التي تخصهم حول القضايا بطرق بسيطة من خلال الاسم أو الرقم القومي.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن قضية باستخدام الرقم القومي أو الاسم كما يلي:

الخطوة الأولى: يدخل الشخص على الموقع الخاص بوزارة العدل من هنا.

الخطوة الثانية: يضغط الشخص على زر الاستعلام عن دعوى.

اختيار نوع الدعوى

الخطوة الثالثة: يختار الشخص الدرجة الخاصة بالدعوى من بين الخيارات المتاحة أما نقض، جزئي، استئناف، أو ابتدائي.

الخطوة الرابعة: يحدد الشخص بعد ذلك، المحكمة التي يُنظر فيها الدعوى.

الخطوة الخامسة: يختار نوع الدعوى من بين الخيارات التي تتاح له، وبعدها يختار العام الذي رُفعت الدعوى به.

الخطوة الأخيرة: يضغط الشخص على الأيقونة الخاصة بالبحث، وبهذا ستظهر له البيانات كافة عن الدعوى التي يبحث عنها.